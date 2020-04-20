Listen to «В Вильнюсе и Клайпеде дети летом смогут посещать детские сады» on Spreaker.



Клайпедское самоуправление на днях сообщило, что все детские сады города в летний период будут работать. О том, почему было принято такое решение, мы поинтересовались у Стефании Ванцявичиене, сотрудника отдела образования Клайпедского муниципалитета, и вот что она нам ответила.

— Решение было принято потому, что сейчас немало родителей, которые уже не работают. Они просили, чтобы когда летом они уже вернутся на работу, чтобы они могли своих детей оставить в детском саду. И в этом году мы решили, что поскольку такая ситуация во всём мире, мы хотим дать родителям возможность, чтобы они свои ресурсы восстановили, чтобы пошли на работу, чтобы компетенции их не пропали. И летом все садики будут работать. Воспитатели у нас сейчас имеют отпуск, чтобы они могли работать летом, нянечки тоже имеют отпуск, а другие имеют простой.

С вопросом, будут ли работать детские сады летом в столице, мы обратились к вице-мэру Вильнюса Эдите Тамошюнайте. Она ответила следующее.

— Да, конечно, как только закончится карантин, все наши вильнюсские детские сады будут работать. И теперь даже, пока не работают детские сады, мы рекомендуем нашим воспитателям, персоналу пойти в отпуска, чтобы летом все могли работать. И думаем, что очень это важно родителям, потому что, наверное, все дети, или большинство детей, вернутся в сады. Конечно, они и теперь ходят — 64 ребёнка медиков и обслуживающего их персонала приходят в сады. Мы дезинфицируем, и то же самое будем делать и летом. Всё равно же гигиена — она всегда была важна. Будем соблюдать все эти правила, чтобы гигиена была содержана.