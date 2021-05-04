Новости Самоуправления

В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде завершается отопительный сезон

Автор Анжелика Орлёнок 7
В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде завершается отопительный сезон

С завтрашнего дня в Вильнюсе завершается рекордно продолжительный отопительный сезон.

Обычно отопительный сезон в Вильнюсе заканчивался в апреле. Например, в прошлом году – 24 числа. Напомним, что отопление в многоквартирных домах отключают, когда среднесуточная температура три дня подряд составляет не меньше 10°C.

Решение об окончании отопительного сезона принимают муниципалитеты. В школах, детских садах, больницах и поликлиниках продолжительность отопительного сезона зависит от решения руководства этих учреждений. 

Отопление отключат также в Каунасе и Клайпеде. При этом Паневежис и Шяуляй не спешат отключать радиаторы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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