Вильнюс Дороги Новости

В Вильнюсе на остановках появится больше электронных табло

Автор Анжелика Орлёнок 21
В Вильнюсе на остановках появится больше электронных табло

В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в скором времени появится еще больше электронных табло, показывающих реальное время прибытия автобусов и троллейбусов.

Сейчас в столице такие уже есть на 61-й остановке. Однако планируется, что в 2021-2022 их будет уже более 100, а до 2030 года их количество достигнет 170.

Согласно опросам, информационные табло на остановках вильнюсцы считают одним из самых удобных способов для планирования своего времени и выбора наиболее быстрой поездки на общественном транспорте. Табло показывают не только направление маршрута и время прибытия автобуса или троллейбуса. Пассажиры на них видят, есть ли в транспортном средстве кондиционер, Wi-Fi. Ну и, наконец, – приспособлен ли конкретный автобус или троллейбус для людей со спецпотребностями, можно ли на нем перевозить велосипед. В ближайшее время на табло появится и информация о заполненности общественного транспорта, что позволит пассажирам еще эффективнее планировать свое время.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+. К таким выводам пришли тестировщики авторитетной лаборатории DxOMark.

Лучшим камерофоном 2020 года признан Huawei Mate 40 Pro+

Автор Эвелина Никанорова

Леонид Агутин победил в конкурсе USA Songwriting Competition

Автор Эвелина Никанорова
В Нью-Йорке жильцы дома вручили уборщице ключи от пентхауса в благодарность за 20 лет чистоты

Жильцы дома подарили пентхаус уборщице, которая 20 лет прибирала их квартиры

Автор RUSRADIO LT

Возможные угрозы в случае ядерной аварии. Для чего нужны таблетки йодида калия?

Автор Эрнест Алесин
Ночь в стиле...

Плейлист «‎Ночь в стиле…» (16 апреля)

Автор Эвелина Никанорова

Малоимущие семьи получат продовольственные пособия

Автор RUSRADIO LT
Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Автор RUSRADIO LT
101 Poems

Шотландка рассказала о сборнике стихов дедушки. Сборник стал бестселлером

Автор Эвелина Никанорова
"Почта Литвы" обещает возобновить обычный режим

«Почта Литвы» обещает возобновить обычный режим

Автор Евгений Русаков