В Вильнюсе на остановках появится больше электронных табло

В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в скором времени появится еще больше электронных табло, показывающих реальное время прибытия автобусов и троллейбусов.

Сейчас в столице такие уже есть на 61-й остановке. Однако планируется, что в 2021-2022 их будет уже более 100, а до 2030 года их количество достигнет 170.

Согласно опросам, информационные табло на остановках вильнюсцы считают одним из самых удобных способов для планирования своего времени и выбора наиболее быстрой поездки на общественном транспорте. Табло показывают не только направление маршрута и время прибытия автобуса или троллейбуса. Пассажиры на них видят, есть ли в транспортном средстве кондиционер, Wi-Fi. Ну и, наконец, – приспособлен ли конкретный автобус или троллейбус для людей со спецпотребностями, можно ли на нем перевозить велосипед. В ближайшее время на табло появится и информация о заполненности общественного транспорта, что позволит пассажирам еще эффективнее планировать свое время.

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