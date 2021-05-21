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В Вильнюсе началась реконструкция горы Таурас

Автор Анжелика Орлёнок 19
В Вильнюсе началась реконструкция горы Таурас

В Вильнюсе началась реконструкция горы Таурас. Из-за проводимых работ парк на горе огражден.

Специалисты успокаивают людей, которых беспокоит судьба старых деревьев, – деревья только обрежут и омолодят, но вырубать не станут. И даже это будет позднее.

А пока на территории парка и Лютеранского сада, старого кладбища, работают археологи. В парке приведут в порядок сточные системы, тропы и освещение. Обновят ограждения и установят мемориальные доски.

Кроме того, на горе Таурас должны появиться пространства для разной деятельности и отдыха.

Завершить работы намечено к июлю следующего года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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