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В Вильнюсе начинается второй этап организации петлевого движения 

Автор Анжелика Орлёнок 20
В Вильнюсе начинается второй этап организации петлевого движения 

В центре Вильнюса начинается второй этап организации петлевого движения. Это позволит снизить количество физических преград и тупиков в Старом городе.

Так, с 1 мая будет предусмотрено более двух десятков мест для разгрузки и погрузки товаров. Планируется установить два дополнительных места для кратковременной остановки туристических автобусов и высадки пассажиров в центре Старого города.

Планируется также, что в этом году в Старом городе появятся видеокамеры, которые будут сканировать номерные знаки автомобилей и контролировать соблюдение правил дорожного движения. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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