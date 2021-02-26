В Вильнюсе некоторые работники могут бесплатно сдать тест на COVID-19

В столице работники культуры, а также те, кто занимается перевозкой пассажиров, могут бесплатно сдать PGR-тест на COVID-19. Об этом сообщило Бюро общественного здоровья Вильнюсского городского самоуправления.

Задача тестирования – установить людей, которые в данное время болеют COVID-19, но не испытывают никаких симптомов.

Это исследование разовое (т.е, выполняется один раз, не будет повторяться с заданной периодичностью).

Работники, желающие сделать тест, должны позвонить по телефону Горячей линии 1808 и сказать, что они хотят пройти тест профилактически. Зарегистрироваться можно также по электронной почте. Для этого надо на страничке 1808.lt выбрать иконку Elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19 (Электронная регистрация на исследование на COVID-19). Затем выбрать тип регистрации: PGR profilaktiniai tyrimai tikslinėms grupėms (PGR профилактические исследования для целевых групп).

После регистрации высылается СМС с индивидуальным кодом. В нем указывается, когда и куда следует приехать для прохождения теста.

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