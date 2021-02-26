Covid-19 Новости

В Вильнюсе некоторые работники могут бесплатно сдать тест на COVID-19

Автор Анжелика Орлёнок 17
В Вильнюсе некоторые работники могут бесплатно сдать тест на COVID-19

В столице работники культуры, а также те, кто занимается перевозкой пассажиров, могут бесплатно сдать PGR-тест на COVID-19. Об этом сообщило Бюро общественного здоровья Вильнюсского городского самоуправления.  

Задача тестирования – установить людей, которые в данное время болеют COVID-19, но не испытывают никаких симптомов. 

Это исследование разовое (т.е, выполняется один раз, не будет повторяться с заданной периодичностью). 

Работники, желающие сделать тест, должны позвонить по телефону Горячей линии 1808 и сказать, что они хотят пройти тест профилактически. Зарегистрироваться можно также по электронной почте. Для этого надо на страничке 1808.lt выбрать иконку Elektroninė registracija tyrimui dėl COVID-19 (Электронная регистрация на исследование на COVID-19). Затем выбрать тип регистрации: PGR profilaktiniai tyrimai tikslinėms grupėms (PGR профилактические исследования для целевых групп).

После регистрации высылается СМС с индивидуальным кодом. В нем указывается, когда и куда следует приехать для прохождения теста.

Источник

 

Метки:

Актуальные новости

Изменения, вступающие в силу с 30 октября

Автор RUSRADIO LT
Мировой Океан

Рекордный показатель температуры Мирового океана

Автор Эвелина Никанорова
Главная елка страны проведет праздничные дни в изоляции

Главная елка страны проведет праздничные дни в изоляции

Автор Анжелика Орлёнок

Covid-19 – главное за день

Автор RUSRADIO LT

Избирателей, находящихся в самоизоляции, призывают регистрироваться

Автор RUSRADIO LT
картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Ikea: картонные модели PlayStation 5 и Xbox Series X

Автор Эвелина Никанорова
Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Синоптики обещают холода, а медики советуют к ним подготовиться

Автор RUSRADIO LT
курьер

Подкаст о жизни курьеров

Автор Эвелина Никанорова
Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

Автор RUSRADIO LT