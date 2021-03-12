В Вильнюсе обнародовали очередной список «забытых» автомобилей

Вильнюсская мэрия обнародовала списки брошенных автомобилей, которые вскоре будут эвакуированы, а впоследствии – признаны бесхозными и утилизированы.

Самоуправление города Вильнюса неоднократно призывало владельцев убрать машины, которые месяцами или даже годами гниют во дворах. Такие автомобили не только занимают дефицитные парковочные места, но и являются серьезной экологической проблемой.

Владельцы брошенных автомобилей могут быть оштрафованы на сумму от 70 до 140 евро. За повторные правонарушения – от 140 до 300 евро. Кроме того, такие автомобили могут быть конфискованы и по решению суда признаны бесхозными.

Список транспортных средств, которые планируется передать в ведение Вильнюсского самоуправления

Самоуправление обращается с просьбой к владельцам транспортных средств до 28 марта 2021 г. вывезти машины с территорий общего пользования. В противном случае они будут вывезены принудительно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.