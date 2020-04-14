В Вильнюсе открывается автокинотеатр

В Вильнюсе открывается кинотеатр “drive in” под открытым небом на парковочной площадке Litexpo.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

“Я понимаю, что это считается мероприятием, и понимаю, что минздрав Литвы может в любой момент запретить автокинотеатр, однако я призываю к здравому смыслу”, — написал мэр Вильнюса.

По его словам: никто не будет выходить из автомобилей, не будет открывать окон, в автомобиле будет не больше двух человек и не будет физических контактов с другими людьми.

Первые сеансы обещают уже в эту пятницу, однако в будущем и сеансов и таких кинотеатров может быть больше, считает Ремигиюс Шимашюс.