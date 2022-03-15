В Вильнюсе открываются бесплатные курсы литовского языка для украинцев

В Вильнюсе открываются бесплатные курсы литовского языка для беженцев из Украины. Их организуют Вильнюсский муниципалитет совместно с Вильнюсским центром прогрессивного образования, Вильнюсским университетом, «Ночным вильнюсским ульем» и действующими в городе школами для взрослых. Об этом сообщает портал ru.DELFI.lt.

Курсы организуют для взрослых, которые поселились в Вильнюсе.

«Очень важно помочь приехавшим в Литву украинцам почувствовать себя частью общины, дать им возможность полноценно работать, а этому нередко мешает языковой барьер. Мы не сомневаемся, что для этих людей сейчас важно быть частью общины, поэтому предлагаем желающим регистрироваться на курсы. Мы видим сплочение вильнюсцев и в этом деле – своего времени не жалеют ни студенты, ни преподаватели», – сказала глава Вильнюсского центра прогрессивного образования Уне Каунайте.

Уроки будут вести студенты-волонтеры и преподаватели филологического факультета ВУ. Группы будут формировать в зависимости от того, в какое время смогут принимать участие в занятиях беженцы и какими иностранными языками они владеют (русским или английским). Курсы бесплатные, их участникам выдадут необходимые для занятий материалы.

Первые группы начнут работать 16–18 марта, другие – позже. Один курс состоит из 25 занятий, продолжительность курсов – 3 месяца. Зарегистрировавшиеся на курсы участники обязаны их посещать в обязательном порядке.

Желающие посещать курсы могут регистрироваться по ссылке. Количество участников ограничено. Принимать участие в курсах смогут лишь те, кто на них зарегистрировался.

Место проведения занятий: «Вильнюсский улей» (ул. Вильняус, 22), ВУ (ул. Университето, 5) и вечерние школы для взрослых.

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