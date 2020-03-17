В Вильнюсе — первый мобильный пункт, в котором можно сдать анализы на коронавирус.

Сегодня в Вильнюсе, на стоянке “Паркуйся и поезжай” на пр. Саванорю, мэр Ремигиюс Шимашюс и директор администрации Повилас Подерскис представили первый мобильный пункт, в котором можно будет самостоятельно сдать анализы на наличие коронавируса.

В столице планируется оборудовать три таких пункта: на стоянках “Паркуйся и поезжай” на пр. Саванорю и возле “Сименс арены”, а также возле 1-го Валакампяйского пляжа. По словам представителей столичного самоуправления, Вильнюс — город большой, поэтому одного пункта недостаточно.

Что же касается первых мобильных пунктов, то протестировать их работу планируется уже сегодня, и если не будет каких-то затруднений и преград, то завтра они начнут работать в полную силу. Третий пункт, который будет возле 1-го Валакампяйского пляжа, планируется протестировать и открыть уже завтра.

Работать все эти пункты будут по установленному порядку, с 08:00 до 20:00. Что необходимо знать тем, кто планирует поехать туда? Во-первых, если вы самостоятельно приедете и у вас не будет направления от врача, никто ваш анализ не примет. Поэтому в первую очередь, необходимо НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ВРАЧА, в котором будет время и место для сдачи анализа. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя ехать туда на такси или общественном транспорте. Если у вас нет возможности приехать самим, Вильнюсское самоуправление позаботится об этом и предоставит вам такую услугу.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подерскис, рассказал о том, что у мэрии есть несколько специально предназначенных для этого автомобилей.

При первых симптомах необходимо звонить на горячую линию по номеру 1808 и далее следовать указаниям специалистов.