В Вильнюсе появится первая научная лаборатория молекулярной биологии мирового уровня

В Вильнюсе дан старт созданию научной лаборатории молекулярной биологии мирового уровня. На это из европейских фондов будет выделено 6 млн евро.

Это будет первая научная лаборатория мирового уровня в нашей стране, входящая в сеть создаваемых в Европе передовых исследовательских центров.

Новая лаборатория расширит участие Литвы в международных научных исследованиях высочайшего уровня в области молекулярной биологии, позволит литовским ученым еще более активно заниматься научными исследованиями и создавать инновации, необходимые рынку.

“В институте будет действовать конкурентоспособная система оплаты труда исследователей – таким образом мы создадим новые возможности для литовских талантов работать в нашей стране и осуществлять исследовательские работы высочайшего уровня за такую же зарплату, которую они получали бы, работая в международных научно-исследовательских институтах. Без сомнения, это будет способствовать национальной инициативе по возвращению лучших умов и привлечению в Литву международных талантов”, – сказала министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

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