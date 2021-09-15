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В Вильнюсе пройдёт фестиваль любителей фантастики Lituanicon

Автор Евгений Русаков
В Вильнюсе пройдёт фестиваль любителей фантастики Lituanicon

В ближайшую субботу, 18 сентября, в Вильнюсе пройдёт фестиваль любителей фантастики Lituanicon. Это бесплатный фестиваль, который проходит в Литве с 1990 года. Организаторы приглашают всех, кто неравнодушен к фантастике, а также тех, кто временами любит задаться вопросами «а что, если» и «почему».

Наверняка, многие ещё помнят программу Videokaukas, которая в начале 90-х познакомила многих жителей Литвы с западными кинофильмами. Это поколение уже давно выросло, но интерес к фантастике по-прежнему остался. По этой причине организаторы фестиваля Lituanicon продолжают традицию дальше.

Фантастика – это не только развлечение, но и интеллектуальная деятельность. В свою очередь, фантасты – это те, кто анализирует, оценивает, дискутирует и создаёт сам. Именно такие люди, по утверждению организаторов, и собираются на фестиваль Lituanicon.

По словам одного из организаторов фестиваля Каститиса Зубоваса, тема этого фестиваля – «Дракон». Во время фестиваля посетители смогут оценить различные воплощения этого мистического существа в литературе, кино, играх и пр. В этом году в программе фестиваля множество докладов и других мероприятий. Среди гостей – британский писатель Чарли Стросс, соединяющий в своём творчестве ужасы, фантастику и быт XXI века. Также во время фестиваля пройдёт дискуссия футуристичного толка о возможных конфликтах в будущем.

Мероприятие пройдёт в субботу, 18 сентября, в столичной Коллегии социальных наук по адресу ул. Kalvarijų 137E. Это бесплатное мероприятие, однако всем желающим его посетить необходимо зарегистрироваться. В фестивале смогут принять участие только те, у кого есть «паспорт возможностей».

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