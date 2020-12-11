В Вильнюсе расширена возможность тестирования

Принимая во внимание возросшую потребность в тестировании на коронавирус, самоуправление Вильнюса увеличило пропускную способность мобильных пунктов проверки. С середины октября мобильные пункты принимали по 1000 человек в день, сейчас будут принимать на 300 человек больше.

Напоминаем, что тестирование проводится только после предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по телефону, либо заполнив форму в интернете. Кстати, этой услугой могут воспользоваться и иностранные граждане.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.