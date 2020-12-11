Covid-19 Новости Самоуправления

В Вильнюсе расширена возможность тестирования

Автор RUSRADIO LT 16

Принимая во внимание возросшую потребность в тестировании на коронавирус, самоуправление Вильнюса увеличило пропускную способность мобильных пунктов проверки. С середины октября мобильные пункты принимали по 1000 человек в день, сейчас будут принимать на 300 человек больше.

Напоминаем, что тестирование проводится только после предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по телефону, либо заполнив форму в интернете. Кстати, этой услугой могут воспользоваться и иностранные граждане.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

Метки:

Актуальные новости

Eriko Ovčarenko / 15min nuotr. / Automobilių aikštelės prie prekybos centrų

Вступили в силу более строгие карантинные ограничения

Автор RUSRADIO LT

Больничные листы и выплаты по ним: все что нужно знать в период карантина

Автор RUSRADIO LT

О виртуальных мероприятиях и подготовке к настоящим праздникам

Автор RUSRADIO LT

Time впервые объявил ребенка года

Автор Эвелина Никанорова

Планируется приобретение морозильников для вакцин

Автор RUSRADIO LT

PasiDalink – концерт солидарности с нуждающимися

Автор

Ученые NASA подтвердили наличие воды на Луне

Автор Эвелина Никанорова
Maltiečių sriuba

В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Автор RUSRADIO LT

Новые возможные ограничения

Автор RUSRADIO LT