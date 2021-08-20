Дороги

В Вильнюсе стартовала аренда электрических мотороллеров Skok

Автор Евгений Русаков 1
В Вильнюсе стартовала аренда электрических мотороллеров Skok

Компания Skok, занимающаяся краткосрочной арендой электрических мотороллеров, начинает предоставлять свои услуги в Литве. Теперь у жителей столицы появилось ещё больше альтернатив. Наряду со множеством велосипедов и электрических самокатов в Вильнюсе появится 130 мотороллеров.

Электрические мотороллеры Skok – это экологичная альтернатива обычному транспортному средству. Только в прошлом году благодаря этим мотороллерам количество выбрасываемого в атмосферу диоксида углерода (CO2) было сокращено на 150 тыс. кг.

Хорошие новости…

В мотороллерах есть багажник с двумя шлемами и одноразовыми шапочками, обеспечивающими необходимые гигиенические требования. Транспортное средство отлично подходит для перевозки небольших покупок. Стоить это удовольствие будет 0,21 евро/мин. Отметим, что мотороллеры Skok достаточно быстро набирают скорость, и они станут приятной альтернативой другим транспортным средствам.

Пользоваться системой аренды мотороллеров несложно. При помощи мобильного приложения Skok можно будет быстро найти ближайшее транспортное средство и зарезервировать его для своего путешествия. Необходимо отметить, что пользоваться этой услугой смогут только те, у кого есть права категорий B, A, A1, A2 и AM. Для защиты данных и идентификации клиента компания использует двухуровневую систему проверки.

Напомним, что свою деятельность компания начала в прошлом году в Латвии. Теперь в автопарке насчитывается 380 электрических мотороллеров.

…И плохие

Однако при всех положительных аспектах этой новости есть и печальный момент. Связан он с количеством аварий, в которые попадают любители альтернативных транспортных средств. Травмы получают не только дети, но и взрослые. По этой причине полиция Литвы готовит предложения, как обеспечить большую безопасность пешеходов и любителей самокатов.

Между тем медики не удивляются такому количеству травм среди любителей самокатов. Некоторые не выдерживают равновесия, умудряются попадать в ямы, цепляются за что-то. Итог печальный – переломы костей, ушибы головы разной степени тяжести и пр. Несмотря на рекомендации надевать шлемы, очень многие их игнорируют.

Также стоит отметить, что многие люди жалуются на то, что любители альтернативных средств передвижения не соблюдают Правила дорожного движения. В свою очередь, полиция Литвы признаёт, что это действительно серьёзная проблема.

По словам генерального комиссара Ренатаса Пожелы, полиция предлагает самоуправлениям принять участие в решении этой проблемы и по крайней мере обеспечить контроль компаний, занимающихся арендой самокатов.

В свою очередь, мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас считает, что запретами ничего решить не получится. По его мнению, необходимо установить очень чёткий контроль и правила. В частности, наличие шлемов и других защитных средств, скорость и т.д.

Отметим, что в настоящий момент власти не вводят особых ограничений по отношению к любителям альтернативного транспорта, ограничиваясь просьбами о соблюдении Правил дорожного движения. В частности, не ездить по двое, надевать защитную экипировку, держать руль обеими руками и пр.

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