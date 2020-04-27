Listen to «В Вильнюсе уличные кафе начнут работать во многих районах города» on Spreaker.

С сегодняшнего дня начинают работать уличные кафе, салоны красоты, музеи и библиотеки, а также открытые спортивные площадки и некоторые развлекательные учреждения. Абсолютно все — с соблюдением строгих ограничений.

Для того чтобы обеспечить безопасность посетителей и не допустить распространения коронавируса, им было дано распоряжение придерживаться установленных правил гигиены, положенного расстояния, а также ограничивать количество клиентов. Поэтому некоторые предприниматели поначалу сомневались, что смогут возобновить работу.

Столичное самоуправление решило помочь им восстановить свою деятельность, и с этой целью позволило владельцам кафе и ресторанов в этом сезоне открывать уличные павильоны не только рядом со своими помещениями, но и в других общественных местах — парках, скверах или на закрытых улочках.