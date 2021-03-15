В Вильнюсе в течение пяти лет построят восемь новых школ

Столичное самоуправление планирует, что в течение пяти лет в Вильнюсе появится восемь новых школ.

Старший советник самоуправления по вопросам образования Алина Ковалевская говорит, что в связи с рассмотрением плана преобразования общеобразовательных школ на 2021-2025 гг. прогнозируется, что количество учащихся в столице в ближайшие пять лет вырастет примерно на 14 тысяч.

«Если считать в среднем, понадобилось бы почти 14 школ. Но в этот план включены приоритетные территории, на которых нужны были бы школы. Есть предложение, чтобы количество школ выросло с существующих сегодня 117 до 125».

По словам Алины Ковалевской, новые школы появятся в Пашилайчяй, Пилайте, Веркяй, Новой Вильне.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отмечает, что при планировании строительства и открытия новых школ потребуется помощь правительства.

«Нам явно нужно восемь дополнительных школ. Восемь школ не появятся с неба, не упадут сами по себе. Нам надо очень серьезно за это взяться и вместе с правительством это сделать», – сказал он.

По словам столичного мэра, восемь школ – это тот «минимум», который позволит гарантировать обучение для возросшего количества учащихся.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.