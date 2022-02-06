В Вильнюсе меняется расписание общественного транспорта

С понедельника, 7 февраля, в столице в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом временно меняется расписание общественного транспорта.

Специалисты компании Susisiekimo paslaugos скорректировали расписание транспорта таким образом, чтобы проезд по городу был максимально комфортным. Для этого они внесли изменения в маршруты так, чтобы пассажирам было удобно планировать пересадки и чтобы между рейсами не возникало больших интервалов.

Расписания каких автобусов изменятся с 7 февраля?

Скоростные автобусы: 1G, 2G, 3G, 5G.

Автобусы маршрутов: 1, 13, 26, 28, 36, 46, 53, 57, 88, 89 и 114.

Дополнительно из-за изменений в расписании 36-го автобуса корректируются расписания автобусов 35-го, 66-го и 76-го маршрутов.

Автобус 25-го маршрута.

Расписание автобуса 12-го маршрута меняется только по воскресеньям.

Где узнать об изменениях в расписании транспорта?

На остановках троллейбусов и автобусов расписание менять не будут, так что узнать об изменениях можно только в интернете или по телефону +370 5 210 70 50.

Планировать путешествие удобно при помощи инструмента JUDU: bit.ly/GreiciausiasMarsrutas.

Отслеживать трафик общественного транспорта можно в режиме реального времени: bit.ly/VirtualiSvieslente.

Информация о работе и изменениях общественного транспорта – на странице judu.lt, в фейсбуке facebook.com/susisiekimo.paslaugos, в мобильных приложениях mTicket, Trafi, по телефону +370 5 210 70 50.