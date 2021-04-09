В Вильнюсе за вчерашний день было привито 2 500 жителей

Вакцинация в Литве продолжается

Вчера в Вильнюсе было привито около 2,5 тысяч столичных жителей. Необходимо отметить, что вильнюсская мэрия приглашала людей пожилого возраста вакцинироваться препаратом Pfizer-BioNTech. И желающих нашлось очень много. Настолько много, что регистрация завершилась через пару часов. Вот, например, жители Шяуляйского района не настолько привередливы, там чаще прививаются той вакциной, которая имеется в наличии. В любом случае, всё это приближает нас к массовой вакцинации, которая, по словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, должна начаться примерно через месяц. Ну а на сегодняшний день в Литве привито уже более 15% жителей.

Введение карантина в Аргентине

В связи со второй волной пандемии коронавируса в Аргентине власти страны вновь ввели жёсткие карантинные ограничения. В районах с особенно тяжёлой эпидемиологической ситуацией с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Ходить в гости аргентинцам запрещено до конца апреля, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники наиболее важных предприятий. Эти меры коснутся примерно 26 млн жителей, что составляет более половины населения страны.

Перенос Открытого чемпионата Франции по теннису

В свете пандемии Открытый чемпионат Франции по теннису перенесён на одну неделю. Один из четырёх турниров “Большого шлема” пройдёт с 24 мая по 13 июня. По словам организаторов, они хотят провести чемпионат перед максимально возможным числом болельщиков и в то же время обеспечить безопасность публики и участников, а для достижения обеих целей каждая неделя имеет значение.

Хитрые швейцарские школьники

И в заключение выпуска – новость из Швейцарии. Трое учеников одной из школ Базеля предъявили поддельные положительные результаты теста на коронавирус с намерением пропустить занятия. Школьники воспользовались приложением для отслеживания контактов, разработанным с целью обнаружить цепочки распространения вируса. В результате весь класс и нескольких учителей отправили на карантин. Администрация учебного заведения намерена применить к нарушителям дисциплинарные меры, но не собирается исключать ребят из школы.