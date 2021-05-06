В Вильнюсе закончена реконструкция ещё одного стадиона

В столице завершилась реконструкция уже 10-го по счёту школьного стадиона. В этот раз модернизирован стадион школы им. Жигимантаса Аугустаса.

Реконструкция стадиона включала в себя замену покрытия. Были также обновлены инвентарь и освещение. По словам столичного вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, стадион будет доступен не только ученикам школы, но и всей общественности столичного района Шешкине.

На стадионе оборудованы футбольная площадка с искусственным покрытием, две новые баскетбольные и одна волейбольная площадка. Обновлены также беговые дорожки. Стадион не огорожен и доступен всем желающим. Вместе с тем самоуправление и школа просят беречь инвентарь и покрытие.

Общественность и пользователи системы Active Vilnius могут пользоваться стадионом с 18:00 до 22:00 по рабочим дням и с 07:00 до 22:00 – по выходным.

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