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В Вильнюсе запущен новый проект «Выходи во двор»

Автор Евгений Русаков 26
В Вильнюсе запущен новый проект «Выходи во двор»

«Выходи во двор!» – фраза, которую многие из нас слышали и сами выкрикивали в детстве не раз. Выйти во двор предлагает и новый проект вильнюсского самоуправления, приглашающий в игру-путешествие по столичным районам.

Проект, запущенный по случаю Международного дня защиты детей, представляет собой бумажное издание-игру для детей 6-10 лет с маршрутами в городских районах. Проект предложит детям отправиться в увлекательные приключения по своему городу. Кроме того, он побудит их проявить внимание, а также вспомнить и углубить свои знания о различных местах в городе.

По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, маршруты проекта «Выходи во двор» будут интересны не только детям, но и всей семье. Это ещё один отличный способ познакомиться с Вильнюсом. Тем более, что последний год большинству из нас пришлось провести дома.

Столичные районы Жверинас и Науямиестис были выбраны в качестве первых районов, где стартовал проект. «Выходи во двор в Жверинасе» – это игра, в которой различные задания будут «открываться» только в соответствии с указаниями на маршруте. Между тем «Выходи во двор в Науямиестисе» – это настоящий детектив. Если его распутать, можно будет найти ответ на вопрос, относящийся к 1925-1939 годам.

В рамках проекта «Выходи во двор» появится больше маршрутов в разных районах Вильнюса. Бумажные издания-игры с маршрутами по Жверинасу и Науямиестису можно найти в Вильнюсском туристическом информационном центре на ул. Пилиес, 2. А вся подробная информация – на странице iseikikiema.lt.

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