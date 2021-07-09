В Вильнюсе завершилась реконструкция Тупутишкского серпантина. Об этом сообщила компания Grinda.

В Тупутишкес, на лесном участке улицы Жиеду, соединяющей Нижний и Верхний Павильнис, закончилась реконструкция исторической каменной мостовой. Ее длина – почти 200 м, ширина – 4,5 м. Единственная горная дорога в Литве – серпантин Тупутишкес – до ремонта была уже сильно повреждена из-за дождей и интенсивного движения транспорта. Ездить по ней становилось опасно.

При реконструкции серпантина вместо битых камней использовались каменные валуны. Вся горная дорога реконструировалась вручную. Булыжники выкладывались в базовое покрытие, а зазоры между ними засыпались мелкой фракцией гранитного щебня.

Реконструкция проходила с соблюдением всех требований по охране культурного наследия. Дело в том, что Тупутишский серпантин еще в 1997 году был внесен в список объектов культурного наследия. Поэтому, чтобы сохранить уникальность объекта, велосипедные и пешеходные дорожки на нем не оборудовались. По серпантину может ездить только легковой транспорт. Теперь отреставрированная каменная улица не только выглядит эстетично. Она еще и долговечна, не требует особого ухода.

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