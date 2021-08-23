В вильнюсских школах появятся питьевые фонтанчики

В большинстве вильнюсских школ будут оборудованы питьевые фонтанчики. Год назад фонтанчики были установлены только в части столичных школ, а в этом учебном году они появятся практически в каждой вильнюсской школе.

Компания Vilniaus vandenys в сотрудничестве с Вильнюсским самоуправлением уже установила 87 стационарных питьевых фонтанчиков в школах города. К середине сентября планируется завершить этот проект, оборудовав еще 20 таких установок. После полного завершения проекта питьевые фонтанчики появятся во всех школах, принадлежащих самоуправлению Вильнюса. А ежедневно пить чистую воду в школе смогут более 64 тыс. детей.

О цифрах

По подсчетам, если ежедневно один ученик будет наполнять и выпивать хотя бы одну бутылку воды, принесенную с собой, то в школах Вильнюса каждый день будет потребляться более 100 тыс. литров воды. А значит, можно будет отказаться от 50 тыс. бутылок с водой. Но, что самое главное, – в окружающую среду не попадет более 4 т углекислого газа, который используется при изготовлении пластиковых бутылочек.

Все питьевые фонтанчики устанавливаются в наиболее посещаемых учениками местах. Таких, как вестибюли школ, коридоры или столовые. Питьевые установки отличаются не только привлекательным дизайном, но и прочностью. Предполагается, что они будут активно использоваться в течение многих лет. Устанавливаются они на такой высоте, чтобы как старшие, так и младшие школьники могли легко дотянуться, чтобы наполнить свою бутылочку или выпить воды.

О сотрудничестве и ответственности

В минувшем году школьные сообщества сами участвовали в процессе разработки фонтанчиков. Они выбирали дизайн и форму установок. Предлагали, как лучше предоставить учащимся дополнительную информацию о пользе воды. О том, как важно экономить воду и беречь окружающую среду. Ведь если пить воду прямо из-под крана или из многоразовой бутылочки, ее не придется покупать в пластиковой таре.

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