Экология

В вильнюсских школах появятся питьевые фонтанчики

Автор Анжелика Орлёнок 3
В вильнюсских школах появятся питьевые фонтанчики

В большинстве вильнюсских школ будут оборудованы питьевые фонтанчики. Год назад фонтанчики были установлены только в части столичных школ, а в этом учебном году они появятся практически в каждой вильнюсской школе.

Компания Vilniaus vandenys в сотрудничестве с Вильнюсским самоуправлением уже установила 87 стационарных питьевых фонтанчиков в школах города. К середине сентября планируется завершить этот проект, оборудовав еще 20 таких установок. После полного завершения проекта питьевые фонтанчики появятся во всех школах, принадлежащих самоуправлению Вильнюса. А ежедневно пить чистую воду в школе смогут более 64 тыс. детей.

О цифрах

По подсчетам, если ежедневно один ученик будет наполнять и выпивать хотя бы одну бутылку воды, принесенную с собой, то в школах Вильнюса каждый день будет потребляться более 100 тыс. литров воды. А значит, можно будет отказаться от 50 тыс. бутылок с водой. Но, что самое главное, – в окружающую среду не попадет более 4 т углекислого газа, который используется при изготовлении пластиковых бутылочек.

Все питьевые фонтанчики устанавливаются в наиболее посещаемых учениками местах. Таких, как вестибюли школ, коридоры или столовые. Питьевые установки отличаются не только привлекательным дизайном, но и прочностью. Предполагается, что они будут активно использоваться в течение многих лет. Устанавливаются они на такой высоте, чтобы как старшие, так и младшие школьники могли легко дотянуться, чтобы наполнить свою бутылочку или выпить воды.

О сотрудничестве и ответственности

В минувшем году школьные сообщества сами участвовали в процессе разработки фонтанчиков. Они выбирали дизайн и форму установок. Предлагали, как лучше предоставить учащимся дополнительную информацию о пользе воды. О том, как важно экономить воду и беречь окружающую среду. Ведь если пить воду прямо из-под крана или из многоразовой бутылочки, ее не придется покупать в пластиковой таре.

В вильнюсских школах появятся питьевые фонтанчики

Источник

Метки:

Актуальные новости

Традиционная весенняя акция чистоты DAROM возвращается

Традиционная весенняя акция чистоты DAROM возвращается

Автор Анжелика Орлёнок
На водоемах Литвы начался рейд “Плавай ответственно”

На водоемах Литвы начался рейд “Плавай ответственно”

Автор Анжелика Орлёнок
В Клайпеде отходы будут сортировать в разноцветные пакеты

В Клайпеде отходы будут сортировать в разноцветные пакеты

Автор RUSRADIO LT
Кормить диких птиц весной следует с большой осторожностью

Кормить диких птиц весной следует с большой осторожностью

Автор Евгений Русаков
За украшение стола растением плаун грозит штраф

За украшение стола растением плаун грозит штраф

Автор RUSRADIO LT
Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Сегодня отмечается День возвращения аиста, или Gandrinės

Автор RUSRADIO LT
В нашей стране официально начался купальный сезон

В нашей стране официально начался купальный сезон

Автор Анжелика Орлёнок
В Вильнюсском районе начинают раздавать сортировочные контейнеры

В Вильнюсском районе начинают раздавать сортировочные контейнеры

Автор Анжелика Орлёнок
Дан старт заявкам на субсидии на отопительное оборудование

Дан старт заявкам на субсидии на отопительное оборудование

Автор Анжелика Орлёнок