В Вильнюсском районе начинают раздавать сортировочные контейнеры

Самоуправление Вильнюсского района закупило 5000 комплектов сортировочных контейнеров, которые будут поэтапно доставляться компаниям, занимащимся сбором мусора. Часть компаний уже получили первые контейнеры.

Число людей, которые хотели бы сортировать отходы, ежегодно растет. В прошлом году из всех отходов, собранных на территории Вильнюсского района, 19 процентов составили отсортированные отходы. Все больше людей заказывают сортировочные контейнеры. Поэтому контейнеры, полученные на первом этапе, специализированные компании будут распределять в порядке очереди среди тех, кто подавал заявку на их получение.

Жители района могут и сами забирать контейнеры в отделениях компаний, занимающихся сбором отходов. Тем, кто хотел бы получить сортировочные контейнеры, надо подать заявку представителям староства (сянюнии) или в компанию по сбору мусора, в зависимости от обслуживаемой территории.

В комплект для сортировки входят:

контейнер емкостью 120 л для стеклянной тары,

контейнер емкостью 240 л для упаковок из бумаги, пластика и металла.

Разные виды отходов выбрасываются в контейнеры разного цвета. Далее они отправляются в сортировочные центры. А для того, чтобы поощрить людей к ответственной сортировке мусора, самоуправление Вильнюсского района владельцам индивидуальных домов комплекты сортировочных контейнеров выдает бесплатно.

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