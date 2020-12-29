Новости Рождество и Новый Год

В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

Автор RUSRADIO LT 23

К сожалению, не все могут порадоваться удачным продажам в праздничный период. По причине эпидемии в этом году столица отказалась от Рождественского городка, перенеся его в виртуальное пространство.

И, по словам торговцев, это Рождество оказалось как никогда убыточным – по сравнению с прошлым годом они продали только 1% своих товаров. Предприниматели говорят, что понимают необходимость таких мер, но опасаются, что маленькие семейные бизнесы этого не выдержат. Напомним, что Рождественский городок можно найти по адресу kaledossostineje.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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