В виртуальном Рождественском городке не хватает посетителей

К сожалению, не все могут порадоваться удачным продажам в праздничный период. По причине эпидемии в этом году столица отказалась от Рождественского городка, перенеся его в виртуальное пространство.

И, по словам торговцев, это Рождество оказалось как никогда убыточным – по сравнению с прошлым годом они продали только 1% своих товаров. Предприниматели говорят, что понимают необходимость таких мер, но опасаются, что маленькие семейные бизнесы этого не выдержат. Напомним, что Рождественский городок можно найти по адресу kaledossostineje.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.