В Висагинасе открылись новые детские площадки

В Висагинасе возле многоквартирных домов на улицах Парко, 11 и Висагино, 27, а также на проспекте Тайкос, 42, улицах Космосо, 8 и Яунистес, 5 открылись новые детские площадки.

По данным представителей самоуправления Висагинаса, площадки полностью готовы к использованию и соответствуют всем необходимым нормам гигиены.

Представители Висагинской мэрии обратились к родителям с просьбой тщательно изучить информацию на стендах, находящихся рядом с площадками, и рассказать о ней детям. Если вдруг кто-то заметит, что детские площадки используются не по назначению, просьба проинформировать об этом сотрудников полиции по номеру 112.

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