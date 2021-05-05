Бизнес Новости Самоуправления

В Висагинасе открылся центр сотрудничества Spiečius

Автор Евгений Русаков 15
В Висагинасе открылся центр сотрудничества «Spiečius»

Центр сотрудничества Spiečius, который находится в Висагинасе по адресу пр. Тайкос 7, предназначен для мелких и начинающих предпринимателей.

В Центре предприниматели смогут воспользоваться множеством услуг. Это индивидуальные консультации по бизнесу, развитие предпринимательских навыков, программа бизнес-акселерации, помощь менторов, встречи, информационные мероприятия, современная площадь для работы.

За развитие Центра сотрудничества отвечает агентство Versli Lietuva.

Более подробную информацию можно узнать по телефону +370 660 58666 или написав письмо на эл. почту spiecius.visaginas@verslilietuva.lt.

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