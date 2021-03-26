Мероприятия Новости

В воскресенье католики отмечают Вербное воскресенье

Автор RUSRADIO LT 25

В это воскресенье, 28 марта, отмечается один из самых больших праздников во время Великого поста – Вербное, или Пальмовое, воскресенье.

Во время него вспоминается библейский сюжет о въезде Иисуса в Иерусалим на ослике.

Согласно католической традиции, в этот день традиционно устраиваются театрализованные представления на библейскую тему. Но в этом году представлений не будет.

Помимо этого, приостановлены богослужения в присутствии прихожан в части храмов Литвы на все время пасхальных праздников.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Каста: альбом «Чернила осьминога»

Автор Эвелина Никанорова
Анна Седакова

Анна Седокова спела о том, что «Нам пора»

Автор Эвелина Никанорова
Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

Анет Сай выпустила клип на песню «Не реви» с неслышащими актерами

Автор RUSRADIO LT
Передвижение между муниципалитетами

Передвижение между муниципалитетами. Правила и запреты

Автор Анжелика Орлёнок
Жители столицы зажгли Рождество на балконах

Жители столицы зажгли Рождество на балконах

Автор RUSRADIO LT
Все что важно знать о возвращении младших школьников в классы

План возращения в школы учеников начальных классов

Автор RUSRADIO LT
Tadas Markevičius

Осталась неделя на выбор поставщика электроэнергии. Как найти правильное решение?

Автор Анжелика Орлёнок
Этим летом между Клайпедой и Нидой будет ходить корабль

Этим летом между Клайпедой и Нидой будет ходить корабль

Автор RUSRADIO LT
23 декабря акция «Час тишины и солидарности»

Вечером – акция «Час тишины и солидарности»

Автор RUSRADIO LT