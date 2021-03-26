В воскресенье католики отмечают Вербное воскресенье

В это воскресенье, 28 марта, отмечается один из самых больших праздников во время Великого поста – Вербное, или Пальмовое, воскресенье.

Во время него вспоминается библейский сюжет о въезде Иисуса в Иерусалим на ослике.

Согласно католической традиции, в этот день традиционно устраиваются театрализованные представления на библейскую тему. Но в этом году представлений не будет.

Помимо этого, приостановлены богослужения в присутствии прихожан в части храмов Литвы на все время пасхальных праздников.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.