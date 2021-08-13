Мероприятия

В воскресенье состоится праздник урожая Žolinės

Автор Анжелика Орлёнок 9
В воскресенье состоится праздник урожая Žolinės

В воскресенье состоится праздник Жолинес (Žolinės). В нем успешно уживаются языческие и христианские традиции. По христианскому календарю этот праздник называется Успением Богородицы, и 15 августа в костелах служатся мессы в честь Святой Девы Марии.

С давних пор Жолинес считался главным праздником урожая. Кроме того, важное значение всегда придавалось и семье. В праздник Жолинес все близкие родственники должны были собраться вместе за одним столом и вознести благодарения за обильный урожай. В этот же день с давних пор было принято и лакомиться первыми яблоками.

В воскресенье в разных городах страны пройдут красочные праздничные мероприятия в честь этого праздника. Вот некоторые из них.

Вильнюс. Марафон Жолинес – 2021

15 августа, 9:00. Старт – у эстрады парка Вингис.

Тракай. «Капустная ярмарка»

15 августа празднования начнутся в 10 часов утра с торжественной мессы в Базилике Святой девы Марии. Ну а позже, в 13:30, в сквере С. Фирковича стартует яркий праздник под названием Kopūstinės kermošius, или «Капустная ярмарка». Этот фестиваль всегда привлекает множество гостей выступлениями фольклорных коллективов, творческими мастерскими, играми и угощениями. 

Каунас. Žolinė в Музее народного быта Литвы

Праздник, который по духу очень близок традиционному Žolinės, отмечавшемуся с давних пор. В программе – выступления фольклорных коллективов, рассказы о пчеловодстве и лекарственных травах, катание на лошадях и другие праздничные забавы. Начало – в 13 часов.

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