В возрастной группе 65-79 лет привито уже более 70%

Согласно данным Департамента статистики, за последние сутки в стране установлено 576 новых случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались. Показатель заболеваемости продолжает расти и теперь составляет более 211 случаев на 100 тыс. населения. В настоящий момент в больницах от коронавируса лечатся 334 пациента. 44 человека находятся в реанимации. При этом следует отметить не останавливающийся темп вакцинации. За прошедшие сутки привились почти 16 тыс. человек. Более 11 тыс. человек получили первую прививку, почти 4,7 тыс. – прошли полный курс вакцинации. Всего одну прививку в Литве получили более 1,5 млн жителей. Полностью вакцинированных насчитывается более 1,32 млн человек. Рекомендуемые 70% достигнуты в возрастной группе 65-79 лет. К ней приближается и возрастная группа 55-64 года. В остальных возрастных группах привились чуть более половины человек. В общей сложности в Литву поставили более 3,9 млн доз вакцин, из которых использовали более 2,7 млн.

Все домохозяйства в Нидерландах получат по два теста на коронавирус

Все домохозяйства в Нидерландах бесплатно получат по два теста на коронавирус. По словам министра здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге, все 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят побудить людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учёбы. Кроме того, по одному бесплатному тесту на коронавирус будут выдавать всем возвращающимся в Нидерланды туристам во всех пяти аэропортах страны. Также тесты будут бесплатно раздавать в учебных заведениях и семьям с низким доходом. Вероятнее всего, власти Нидерландов пошли на такой шаг, потому что большая часть из закупленных ранее 38 млн тестов остаётся неиспользованной, а срок их годности подходит к концу. Напомним, что большинство мер в Нидерландах было отменено или ослаблено в конце июня. Однако затем цифры вновь пошли вверх, достигнув пика в 10-11 тыс. случаев заражения в день в середине июля.