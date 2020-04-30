В выходные дни будет проводиться выборочное тестирование на коронавирус
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Во время длинных выходных намечено провести тесты на коронавирус случайным жителям в разных городах страны. По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, результаты помогут оценить эпидемиологическую ситуацию, в том числе — с учетом бессимптомных случаев.
Тесты будут проводиться в десяти городах. Конкретные места назначат самоуправления — скорее всего, это будут крупные торговые центры или другие популярные объекты.
Там люди смогут получить код, с которым через горячую линию 1808 получат направление записаться для сдачи анализа в мобильном пункте проверки.
Кроме того, в Вильнюсе и Каунасе намечено открыть отдельные мобильные пункты, где тест будет проведен сразу.
В целом намечено распределить жителям страны несколько тысяч кодов. Если акция оправдает себя, в будущем планируется проводить такое тестирование регулярно.