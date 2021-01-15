В выходные дни полиция ограничит доступ к местам отдыха

В выходные дни полиция намерена ограничивать доступ в парки, к горкам и познавательным тропам, ставшим местами сбора большого числа людей.

Кроме того, на дорогах может появиться больше стационарных контрольных постов. Строго ограничен будет и въезд в курортные города. На этой неделе полиция уже развернула более 900 водителей, которые пытались без веской причины путешествовать по стране. 160 из них за нарушения ограничений были наказаны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.