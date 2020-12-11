В выходные могут быть приняты меры по ужесточению карантина

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в ближайшие выходные могут быть приняты дополнительные меры по управлению ситуацией, связанной с пандемией.

В данный момент рассматриваются две альтернативы. Либо ввести меры, аналогичные тем, которые применялись во время первого карантина, либо объявить чрезвычайное положение.

Ограничения во время весеннего карантина мы еще не забыли — это закрытие большинства сфер бизнеса, ограничения на въезд и выезд из страны и т.п.

Что же касается объявления чрезвычайного положения, то это подразумевает введение прямого управления, мобилизацию резервистов, ограничение передвижения как внутри страны, так и выезд за ее пределы, объявление комендантского часа и еще ряд болезненных мер.

Пока остается неясным, к какому из вариантов склонится новое правительство.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.