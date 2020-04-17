Listen to «В выходные полиция снова будет работать в усиленном режиме» on Spreaker.



Карантин в стране смягчен, но не отозван, и его правил необходимо придерживаться, — подчеркнул сегодня премьер.

Саулюс Сквернялис отметил, что несмотря на то, что правительство разрешило возобновить работу некоторым магазинам, ситуация в части из них вызывает беспокойство. Как и поведение людей в некоторых общественных местах. Поэтому в выходные дни с целью обеспечения общественного порядка и контроля соблюдения карантина вновь будут усиленно работать полиция, специалисты Центра общественного здоровья и муниципальные службы правопорядка.

Если правила карантина не будут соблюдаться, правительству на следующем заседании придется отзывать только что принятые послабления, — предупредил премьер.