В выходные усиливается контроль за передвижением

В выходные полиция готовится усилить контроль за передвижением жителей по стране.

Будут задействованы и мобильные, и стационарные контрольные посты. Курортные города будут совсем перекрыты. На этой неделе полиция продолжала проверки в необъявленных заранее местах. За четыре дня развернуться и отправиться обратно были вынуждены 1235 водителей. Так называемый момент неожиданности будет сохранен и в выходные: где конкретно будут проводиться проверки, не сообщается.

За прошедшие сутки в стране установлено почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 28 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.