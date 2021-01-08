Covid-19 Новости

В выходные усиливается контроль за передвижением

Автор RUSRADIO LT 32

В выходные полиция готовится усилить контроль за передвижением жителей по стране.

Будут задействованы и мобильные, и стационарные контрольные посты. Курортные города будут совсем перекрыты. На этой неделе полиция продолжала проверки в необъявленных заранее местах. За четыре дня развернуться и отправиться обратно были вынуждены 1235 водителей. Так называемый момент неожиданности будет сохранен и в выходные: где конкретно будут проводиться проверки, не сообщается. 

За прошедшие сутки в стране установлено почти 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 28 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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