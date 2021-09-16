В выходные в столице пройдёт традиционная «Ярмарка народов»

С 17 по 19 сентября в Вильнюсе уже в тринадцатый раз пройдёт «Ярмарка народов». Во время мероприятия жители и гости столицы смогут познакомиться с национальными общинами, проживающими в Литве, а также познать их традиции, культурное и кулинарное наследие.

Во время ярмарки состоится ряд мероприятий для всей семьи – музыкальные и танцевальные номера, баскетбольный турнир и многое другое. Как обычно на пр. Gedimino будет множество ремесленников и представителей народов, проживающих в Литве. В 16:00 будет объявлено официальное открытие ярмарки, а музыкальную часть продолжат гости из Гданьска. До позднего вечера вильнюсцев и гостей столицы будут развлекать восточными танцами и различными музыкальными представлениями.

Музыка продолжится и в субботу – на сцене пр. Gedimino состоится праздник искусства Draugystės žiedas. После, в 16:00, на сцену выйдет исполнитель Vytautas Babravičius и вокальный ансамбль Guboja. Вечер продолжит концерт под названием «Tau, Vilniau», в котором выступят молодые исполнители из различных регионов страны. В 18:00 начнётся концертная программа Pasaulio dainos, а в завершение вечера на сцену выйдет рэп-группа ODDS ON 5.

В воскресенье, 19 сентября, любители активного отдыха смогут принять участие в баскетбольном турнире. Он пройдёт возле Белого моста и начнётся в 11:00. Также в заключительный день ярмарки продолжится праздник искусства Draugystės žiedas, во время которого свои концертные программы представят детские и юношеские ансамбли песни и танцев. Более подробную информацию о ярмарке и её программе можно найти на странице tautumuge.lt.

Организаторы предупредили, что ярмарка пройдёт согласно всем требованиям безопасности. Также на время всех выходных на пл. Lukiškių будет работать пункт вакцинации, где будут прививать тремя разными препаратами.

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