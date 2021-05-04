В выходные во многих городах Литвы пройдет акция чистоты DAROM

В эти выходные во многих городах Литвы пройдет традиционная акция чистоты DAROM («Делаем»). Девиз акции этого года – «Делаем до конца. Собери, сортируй, сдавай».
Соблюдать правила карантина во время этой весенней уборки поможет цифровой формат.
В новом мобильном приложении Mes Darom будут обозначены территории, которые необходимо привести в порядок. Также на карте будут отмечены места, где волонтёры будут раздавать мешки для сортировки мусора.
Организаторы также напоминают о необходимости придерживаться всех правил карантина – не собираться большими группами, придерживаться дистанции, надевать маски.