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В выходные во многих городах Литвы пройдет акция чистоты DAROM

Автор Анжелика Орлёнок 27
В выходные во многих городах Литвы пройдет акция чистоты DAROM

В эти выходные во многих городах Литвы пройдет традиционная акция чистоты DAROM («Делаем»). Девиз акции этого года – «Делаем до конца. Собери, сортируй, сдавай».

Соблюдать правила карантина во время этой весенней уборки поможет цифровой формат.

В новом мобильном приложении Mes Darom будут обозначены территории, которые необходимо привести в порядок. Также на карте будут отмечены места, где волонтёры будут раздавать мешки для сортировки мусора. 

Организаторы также напоминают о необходимости придерживаться всех правил карантина – не собираться большими группами, придерживаться  дистанции, надевать маски.

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