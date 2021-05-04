В выходные во многих городах Литвы пройдет акция чистоты DAROM

В эти выходные во многих городах Литвы пройдет традиционная акция чистоты DAROM ( « Делаем » ). Девиз акции этого года – « Делаем до конца. Собери, сортируй, сдавай » .

Соблюдать правила карантина во время этой весенней уборки поможет цифровой формат.

В новом мобильном приложении Mes Darom будут обозначены территории, которые необходимо привести в порядок. Также на карте будут отмечены места, где волонтёры будут раздавать мешки для сортировки мусора.

Организаторы также напоминают о необходимости придерживаться всех правил карантина – не собираться большими группами, придерживаться дистанции, надевать маски.

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