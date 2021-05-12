Новости Паутина

В замке Дракулы в Румынии открыли пункт вакцинации от коронавируса

Автор Эвелина Никанорова 17
Замок Бран

Румынские власти организовали в замке Бран, который называют замком Дракулы, пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на странице замка в фейсбуке.

Мобильная медицинская бригада будет делать прививки вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Вакцинация в замке будет проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье до конца мая.

Предварительной записи не требуется. Все вакцинированные получат возможность бесплатно посетить организованную в замке Дракулы выставку средневековых орудий пыток. Помимо этого им выдадут специальный сертификат «за смелость и ответственность», привитым также обещают, что они будут желанными гостями замка Бран «в течение ближайших 100 лет».

Как пишет Би-би-си, правительство Румынии хочет привлечь к вакцинации как можно больше людей. Кроме того, восстановить пострадавшую от пандемии сферу туризма. Руководство замка, в свою очередь, рассказало, что бонус в виде доступа к выставке орудий пыток поможет людям напомнить, на какие «уколы» могли рассчитывать жители Европы 50−600 лет назад.

Замок Бран находится недалеко от города Брашов, на границе Мунтении и Трансильвании. По легендам, в нем останавливался правитель Валахии Влад III Цепеш. Он является прототип главного персонажа в романе Брэма Стокера «Дракула».

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