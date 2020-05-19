Listen to «В занятиях по неформальному обучению могут принимать участие до 15 человек» on Spreaker.

С сегодняшнего дня разрешены группы по 15 человек для детских кружков и других занятий по неформальному обучению. До недавнего времени было установлено, что максимальное количество детей, посещающих неформальные занятия, — это 10 человек, теперь Минздрав пересмотрел свои критерии. Все остальные ограничения остаются в силе. Это и необходимая дистанция, и гигиенические требования, и т.д.

Помимо этого, рекомендовано организовывать занятия по принципу изолированности групп, а также, по возможности, переносить занятия на улицу. Кружки не должны посещать дети с симптомами ОРВИ, а также те, у кого имеются в анамнезе хронические заболевания.