Обновлен список стран, пораженных коронавирусом. С сегодняшнего дня в зеленой зоне остались только две страны – Польша и Чехия.

При этом Исландия и Португалия переходят из красной зоны в желтую. Это означает, что людям, не привитым или не переболевшим COVID-19, по возвращении из этих стран изолироваться не придется. Однако остается обязательство сдать тесты перед приездом и после приезда в Литву.

Из желтой зоны в красную перешли три страны – Латвия, Румыния и Люксембург. А значит, всем, кто не привит или не переболел, придется не только сдать тест перед прибытием из этих стран, но и затем изолироваться на 10 дней.

***

К слову, с середины следующего года будет быстрее и удобнее добираться до Варшавы. Планируется, что с лета 2022 года начнет ходить прямой поезд, который соединит столицу нашей страны со столицей Польши. Согласно сообщению Министерства путей сообщения, поезд может ходить два раза в день. Сейчас курсирует пассажирский поезд Белосток-Каунас, и новый маршрут Вильнюс-Варшава станет удачным дополнением для любителей путешествий.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.