Covid-19

В зеленой зоне остались только две страны – Польша и Чехия

Автор Анжелика Орлёнок
В зеленой зоне остались только две страны &#8211; Польша и Чехия
Narody Litvy Kopija Kopija 1

Обновлен список стран, пораженных коронавирусом. С сегодняшнего дня в зеленой зоне остались только две страны – Польша и Чехия.

При этом Исландия и Португалия переходят из красной зоны в желтую. Это означает, что людям, не привитым или не переболевшим COVID-19, по возвращении из этих стран изолироваться не придется. Однако остается обязательство сдать тесты перед приездом и после приезда в Литву.

Из желтой зоны в красную перешли три страны – Латвия, Румыния и Люксембург. А значит, всем, кто не привит или не переболел, придется не только сдать тест перед прибытием из этих стран, но и затем изолироваться на 10 дней. 

***

К слову, с середины следующего года будет быстрее и удобнее добираться до Варшавы. Планируется, что с лета 2022 года начнет ходить прямой поезд, который соединит столицу нашей страны со столицей Польши. Согласно сообщению Министерства путей сообщения, поезд может ходить два раза в день. Сейчас курсирует пассажирский поезд Белосток-Каунас, и новый маршрут Вильнюс-Варшава станет удачным дополнением для любителей путешествий.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Telegram Rusradio Lt 1
Метки:

Актуальные новости

Возможности ускорить вторую прививку вакциной Vaxzevria нет

Возможности ускорить вторую прививку вакциной Vaxzevria нет

Автор Евгений Русаков
Литва обновила список стран, пораженных коронавирусом

Литва обновила список стран, пораженных коронавирусом

Автор Анжелика Орлёнок
Началась вакцинация педагогов. На очереди &#8211; пожилые люди

Началась вакцинация педагогов. На очереди – пожилые люди

Автор RUSRADIO LT
Оборот гостиниц в крупных городах упал почти на 100 процентов

Оборот гостиниц в крупных городах упал почти на 100 процентов

Автор RUSRADIO LT
В выходные дни полиция ограничит доступ к местам отдыха

В выходные дни полиция ограничит доступ к местам отдыха

Автор RUSRADIO LT
Регистрация на всеобщую вакцинацию должна начаться в мае

Регистрация на всеобщую вакцинацию должна начаться в мае

Автор Евгений Русаков
«Паспорт возможностей» для не привитых от COVID-19. Как получить?

«Паспорт возможностей» для не привитых от COVID-19. Как получить?

Автор Анжелика Орлёнок
Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Автор RUSRADIO LT
Ученики старших классов должны будут носить маски

Ученики старших классов должны будут носить маски

Автор Евгений Русаков