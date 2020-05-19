Listen to «В Жирмунай новый еще один очаг заражения короновирусом» on Spreaker.

Коронавирус установлен работникам находящихся в столичном микрорайоне Жирмунай ресторана McDonald’s и продуктового магазина RIMI. По данным Центра общественного здоровья, упомянутый работник ресторана последний раз на работу выходил 10 дней назад.

Коронавирус ранее был установлен членам его семьи. Этот случай может быть связан с очагом коронавируса в Вильнюсской клинической больнице. А в магазине RIMI вирус установлен уже третьему работнику. Он не имел прямых контактов с клиентами. Коронавирус обнаружен также у работника вспомогательного персонала Вильнюсской университетской больницы. Он контактов с пациентами и медиками не имел. Еще два случая заражения зафиксированы у работников отделения реанимации Каунасской клинической больницы. 9 человек, имевших контакт с зараженными лицами, изолированы.