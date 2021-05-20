В «Жирмунайском треугольнике» – современная спортивная площадка

Вильнюсское самоуправление открыло новую современную спортивную площадку в т.н. «Жирмунайском треугольнике». Новые комплексные площадки с искусственным покрытием расположены на ул. Жирмуну, около домов 54 и 18, а также на ул. Тускулену, 23. Они огорожены, однако будут постоянно открыты для всех, кто захочет ими воспользоваться.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, Жирмунай стал своеобразным пилотным проектом в столице. В этом районе представители самоуправления уже некоторое время интенсивно консультируют жителей по вопросам реновации, развивают общественную инфраструктуру и объекты для отдыха.

Также в «Жирмунайском треугольнике» отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки, созданы новые места для парковки автомобилей, реконструирована улица М. Каткаус. Протяжённость новых велодорожек в «Жирмунайском треугольнике» превышает 3 км, а пешеходных – 5 км. Для создания уютной инфраструктуры во дворах установлены детские игровые площадки, тихие зоны отдыха, спортивные площадки, освещение и пр.

По всему городу самоуправление ремонтирует спортивные площадки для пожилых людей. Приоритетные объекты выбирает общественность сенюний. В прошлом году начались работы на 10 баскетбольных, теннисных, волейбольных и футбольных площадках. В этом году планируется реконструировать ещё 11 подобных объектов.

В настоящее время самоуправление предлагает программу соседства, в рамках которой муниципалитет ремонтирует дворы, где отреновировано более половины многоквартирных домов. На этих территориях меняют тротуар и покрытие парковок, устанавливают освещение, детские площадки и другую инфраструктуру.

Также в Вильнюсе готовится программа обновления жилья MIESTAS+. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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