Паутина

В Зимбабве учитель успешно готовит к экзаменам через WhatsApp

Автор Эвелина Никанорова 41
В Зимбабве учитель успешно готовит к экзаменам через WhatsApp

В Зимбабве 27-летний учитель Максвелл Чимедза готовит учеников к сдаче экзаменов для поступления в колледжи и вузы.

Как пишет Rest of World, у Чимедза нет образования и компьютера. Для преподавания он использует лишь свой недорогой смартфон и приложение WhatsApp.

Об «учителе из мессенджера» заговорили в 2021 году, когда выяснилось, что все его 64 ученика из разных точек страны успешно сдали экзамены. А 41 ученик получил высшую оценку. Как пишут СМИ, Чимедза продемонстрировал результаты на одном уровне с дорогостоящими курсами и репетиторами.

Максвелл Чимедза живет в столичном пригороде Мбаре, это один из беднейших регионов страны.

«Хочу уточнить, я неквалифицированный преподаватель», — отмечает Чимедза. При этом многие называют его Dr. Maxx.

Сам Максвелл сдал 14 экзаменов в 2012 году, но не смог поступить в университет из-за нехватки средств.

Напрямую столкнувшись с проблемой безработицы в стране, в 2019 году он решил начать учить детей в WhatsApp. Чимедза создал в мессенджере отдельные «классы» и расписания для них, добавил обучающие материалы, с помощью которых стал проводить пробные тесты и проверять учеников. При этом он ориентируется на ускоренную подготовку к экзаменам.

«За три месяца до экзаменов я могу отточить знания ученика так, что он получит «Отлично»», — признается «неквалифицированный учитель».

За свою работу Максвелл получает «чаевые» от родителей учеников — поначалу обучение стоило ежемесячно примерно $10 за каждый предмет. А вот за интернет Чимедза платит около $40 за 25 гигабайт мобильных данных. Обычные школьные учителя получают около $260 в месяц.

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