Вакцина Johnson & Johnson начнет поставляться в Европу 19 апреля

Вакцина от коронавируса, разработанная компанией Johnson & Johnson, начнет поставляться в Европу 19 апреля. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило эту вакцину в середине марта. Препарат Janssen стал четвертой вакциной от COVID-19, разрешенной к продаже в ЕС. Ранее одобрение получили вакцины, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 76 процентов доступных сегодня доз для вакцинации от коронавируса приходятся на 10 стран мира. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал распределение вакцины в мире, подчеркнув, что глобальный кризис нуждается в глобальных ответах.

«Глобальное решение начинается с солидарности», – указал он.

На фоне растущего числа новых заражений в стране Турция ужесточает ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, в течение священного для мусульман месяца Рамадана в выходные дни будет действовать жесткий локдаун. В это время рестораны в Турции смогут обслуживать посетителей только, если они забирают еду с собой или заказывают ее на дом. При этом продолжит действие комендантский час с 21.00 до 5.00. Рамадан начинается в 2021 году 12 апреля и заканчивается 11 мая.

Украина намерена ввести «паспорта вакцинации». Как отмечается в сообщении пресс-службы президента страны, этот вопрос обсуждался на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19. Подобные «паспорта» уже разрабатываются странами Европейского союза, США, Швейцарией, Израилем.