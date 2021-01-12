Covid-19 Новости

Вакцина компании AstraZeneca ожидает оценки специалистов

Автор RUSRADIO LT 22

Европейское агентство по лекарственным средствам получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Отмечается, что процедура оценки препарата агентством пройдет в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января. А сегодня в Литву поступила очередная – четвертая –  партия вакцин от компаний BioNTech ir Pfizer. В ней – более 25,5 тысяч доз вакцины. Помимо этого, сегодня в Литву прибывает первая партия вакцин от компании Moderna. Это небольшая, символическая партия, куда входит всего 2400 единиц.

Напоминаем, что второй день подряд количество заражений в стране не превышает тысячу. За прошедшие сутки выявлено 902 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 27 человек. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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