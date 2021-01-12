Вакцина компании AstraZeneca ожидает оценки специалистов

Европейское агентство по лекарственным средствам получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Отмечается, что процедура оценки препарата агентством пройдет в ускоренном режиме. В соответствии с ним заключение о разрешении на использование вакцины на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января. А сегодня в Литву поступила очередная – четвертая – партия вакцин от компаний BioNTech ir Pfizer. В ней – более 25,5 тысяч доз вакцины. Помимо этого, сегодня в Литву прибывает первая партия вакцин от компании Moderna. Это небольшая, символическая партия, куда входит всего 2400 единиц.

Напоминаем, что второй день подряд количество заражений в стране не превышает тысячу. За прошедшие сутки выявлено 902 новых случая заражения коронавирусом. Скончались 27 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.