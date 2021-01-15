Вакцинация – что надо знать, чтобы не попасться на удочку мошенников

Во многих странах началась массовая вакцинация от коронавируса. Напомним, что в декабре минувшего года разрешение на применение в Европе было выдано вакцине, разработанной совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии. А уже в этом году для использования в Евросоюзе одобрена и вакцина американской компании Moderna.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНУ ПРОТИВ COVID-19 РАЗРАБОТАЛИ И ОДОБРИЛИ ТАК БЫСТРО? Ведь обычно процесс ее создания занимает многие годы.

Специалисты объясняют это целым рядом причин.

Компании годами работали над разработкой технологий, позволяющих разрабатывать вакцины на основе генетических кодов патогенов. 2. Китай быстро идентифицировал вирус и опубликовал последовательность его генетического кода. Это позволило оперативно начать работу над вакциной. 3. Многие компании немедленно предоставили средства на разработку вакцины. 4. Комиссии по регулированию и этике давали приоритет заявкам на исследования вакцин, поэтому процесс утверждения был значительно ускорен. 5. Клинические испытания начались оперативно. 6. Данные исследований собирались в электронном виде. 7. Исследования привлекли большое количество добровольцев. Обычно на поиск добровольцев уходят недели, но в случае пандемии Covid-19 добровольцев нашли за считанные часы. 8. Клинические испытания быстро дали результаты. 9. Вакцины показали хорошие результаты уже на ранней стадии разработки. 10. Данные клинических испытаний и вакцин были представлены регулирующим органам и органам по сертификации вакцин уже во время проведения испытаний. Это значительно ускорило процесс рассмотрения и утверждения вакцины.

В каких случаях можно быть уверенным в том, что использованная для прививки вакцина окажется настоящей?

По мере того, как все больше стран приступают к вакцинации населения от COVID-19, возрастает и риск появления на рынке поддельных вакцин. С таким предостережением выступила полицейская служба Евросоюза Europol, рассказывает портал DW.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в марте 2020 года выпустила предупреждение о несертифицированных сайтах с рекламой средств, с помощью которых якобы можно вылечиться от коронавируса или обезопасить себя от заражения.

“Привычка к самолечению и самостоятельному выбору лекарств привела к появлению нескольких тысяч сайтов, обеспечивающих пользователям неконтролируемый доступ к некачественным и поддельным лекарственным препаратам”, – отметил один из сотрудников ВОЗ Пернет Бурдийон Эстев.

Чем опасны поддельные вакцины?

Некоторые считают, что проблема поддельных лекарств актуальна только для бедных стран, однако это далеко не так.

“Ни одна страна не защищена от появления на рынке некачественных или поддельных лекарственных препаратов, – говорят специалисты. – То, что раньше считалось проблемой развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов населения, теперь стало проблемой для всего мира”.

При этом вред, причиненный пациентам в результате применения некачественных или поддельных лекарств, сложно оценить. Обычно продукт не опасен для здоровья, однако не имеет и терапевтических свойств. Однако употребление некоторых препаратов может причинить здоровью пациента серьезный вред или даже стать причиной его смерти.

Для того чтобы понять, насколько прибыльным бизнесом является торговля поддельными лекарствами, достаточно всего нескольких цифр. Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 году общий объем мировой торговли поддельными лекарственными средствами достигал 4,4 млрд долларов.

При этом в докладе не учитывалось большое количество фальшивых препаратов, которые их производители не сбывают за рубеж, а распространяют у себя в стране.

По данным ООН, до 2 млрд человек во всем мире не имеют доступа к необходимым лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Этот дефицит зачастую восполняется за счет некачественных или поддельных препаратов.

Длинные цепочки поставок вакцины более уязвимы

Однако даже если вакцина не поддельная, она может не соответствовать стандартам качества из-за нарушения технологии ее производства, а также правил хранения или транспортировки. К примеру, доставка вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, должна осуществляться в особых условиях – при низких и даже сверхнизких температурах.

Что же касается поддельных вакцин, истинное происхождение которых намеренно скрыто, то такие препараты могут попасть в легальную цепочку поставок на любом этапе.

Как говорят специалисты, это может произойти как на раннем этапе – к примеру, в процессе доставки вакцины в аэропорт, так и на более позднем, когда вакцину развозят по медучреждениям в стране назначения. При этом чем длиннее цепочка поставок, тем она уязвимее. В особенности это касается препаратов, спрос на которые намного превышает предложение – как в случае с вакциной от COVID-19.

ВОЗ обнаружила поддельные вакцины от коронавируса

Как отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, одним из факторов, способствующих развитию торговли поддельными лекарствами, является низкий риск уголовного преследования. Большинство подделок, как правило, обнаруживаются только после того, как они попадают в руки розничных продавцов или пациентов. Обычно бывает сложно отследить сложные цепочки поставок или доказать, на каком этапе была совершена подмена.

Недавно в интернете появилась информация о том, что поддельные вакцины от COVID-19 заполонили канадский онлайн рынок. По этому поводу Минздрав Канады обращался к согражданам с призывом не покупать вакцины от COVID-19 онлайн или из неавторизованных источников. «Для всех вакцин требуются сложные условия хранения для поддержания их качества, — говорилось в сообщении Министерства. — Вакцины от COVID-19 имеют строго контролируемую цепочку поставок и будут предоставляться только через клиники, организованные или одобренные местными органами здравоохранения». При этом канадская полиция сообщила, что сайты, продающие незаконные лекарства, часто содержат вредоносное ПО и крадут личные данные.

Полиция нашей страны также уже предупреждала о появлении на рынке Литвы продавцов «вакцин» и заверила, что все они будут привлечены к ответственности.

Всемирная организация здравоохранения сообщала, что ее специалисты обнаружили в интернете несколько средств, выдаваемых за вакцину от COVID-19. Во всех этих случаях распространение препаратов было предотвращено, и причин для беспокойства пока нет. Однако в любом случае следует помнить, что вакцинация от коронавируса производится только медицинскими учреждениями, по специально утвержденной схеме. Только при этом исключается риск оказаться привитым поддельной вакциной.

Источники информации:

https://www.dw.com/ru/nuzhno-li-opasatsja-poddelnyh-vakcin-ot-covid-19/a-56134194?fbclid=IwAR1dfO28UhDWRU63UXu0lXVZtC35tZilP63WVIWBeBuhlcIyxoyFVo5WFyw

https://www.wemontreal.com/poddelnye-vakciny-ot-covid-19-zapolonili-kanadskij-onlajn-rynok/

https://ru.euronews.com/tag/vaccination

https://www.facebook.com/KopaPretCovid/?__xts__[%2Ffacebook]

The Guardian, Kopā pret Covid/Вместе против Covid