Вакцинация детей в возрасте 12+ начнётся уже в середине июня

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что вакцинация подростков в возрасте 12+ начнётся уже в середине этого месяца. Подростки будут прививаться только вакциной Pfizer-BioNTech. Решение о том, делать прививку или нет, принимают родители или опекуны. Между тем премьер-министр Ингрида Шимоните ранее говорила, что вакцинация детей в возрасте 12+ несколько задержится, потому что таких детей в Литве около 120 тыс. Отметим, что детей возрастной группы 12+ уже вакцинируют в Италии, Германии и других странах.

Moderna, возможно, станет второй вакциной, допущенной для вакцинации детей от 12 лет

Американский фармацевтический концерн Moderna подал заявку на регистрацию своего препарата для вакцинации детей в возрасте от 12 лет. Если Европейское агентство лекарственных средств даст зелёный свет, Moderna станет второй по счёту вакциной, допущенной в ЕС для подростков старше 12 лет. В настоящее время применение Moderna в ЕС разрешено с 18 лет. Необходимо отметить, что в последних испытаниях вакцины в США приняли участие 2500 добровольцев в возрасте 12-18 лет. При этом была выявлена 100-процентная эффективность препарата.

Бывшие политики призвали страны G7 профинансировать вакцинацию от коронавируса во всём мире

Сто бывших президентов, премьер-министров и министров иностранных дел призвали страны «большой семёрки» профинансировать вакцинацию от коронавируса во всём мире, чтобы помочь остановить мутацию вируса и предотвратить возвращение угрозы для всего мира. Среди подписавшихся – экс-премьеры Великобритании Гордон Браун и Тони Блэр, бывший генсек ООН Пан Ги Мун и 15 бывших африканских лидеров. По их подсчётам, G7 и несколько других стран должны гарантировать выплату 30 млрд долларов в год в течение двух лет на совладание с пандемией.

Для борьбы с пандемией в Малайзии используют дроны

Для борьбы с пандемией в Малайзии полиция использует беспилотные летательные аппараты. Они выявляют лиц с повышенной температурой. Дроны могут измерять температуру с высоты до 20 метров, и если она оказывается повышенной, загорается красная сигнальная лампочка.