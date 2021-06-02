Вакцинация детей в возрасте от 12 лет начнётся уже в июне

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что вакцинация детей в возрасте от 12 лет начнётся уже в июне. Об этом он рассказал после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что вакцина Pfizer-BioNTech абсолютно безопасна для детей такого возраста. По утверждению главы Минздрава, будут приложены максимальные усилия для того, чтобы привить как можно больше детей. Однако для этого понадобится помощь их семей.

Начала работать электронная платформа для проверки прививочных сертификатов

ЕК запустила электронную платформу для проверки прививочных сертификатов. Планируется, что летом они смогут облегчить поездки внутри ЕС. Таким образом, техническая подготовка к выдаче сертификатов завершилась. Семь стран ЕС – Германия, Болгария, Чехия, Дания, Греция, Хорватия и Польша – уже начали их оформление для своих жителей. Начало использования сертификатов запланировано на 1 июля. Они будут содержать данные о прививке от коронавируса, результатах тестов или о перенесённом заболевании.

Препарат Sinovac одобрили для вакцинации

Китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac Biotech одобрили для экстренного применения людьми старше 18 лет. Решение принято Всемирной организацией здравоохранения. Теперь в перечне одобренных вакцин числятся семь препаратов. Это два варианта препаратов от AstraZeneca, китайские Sinovac и Sinopharm, вакцины Pfizer-BioNTech, Janssen и Moderna.

Началась вакцинация спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде

В Японии началась вакцинация от коронавируса спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио. В первый день прививку получили около 200 атлетов. Напомним, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии их перенесли на лето 2021 года. Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.