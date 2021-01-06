Вакцинация. Как не стать жертвой мошенников

Во многих странах Европы и мира началась вакцинация от коронавируса. При этом одновременно возрастает и риск появления на рынке поддельных вакцин.

Об этом сообщила полицейская служба Евросоюза Europol, пишет портал DW.

С рекламой средств, которые, якобы, помогают вылечиться от коронавируса, приходилось сталкиваться еще в самом начале пандемии. Привычка людей к самолечению и доверию к секретным волшебным средствам становится базой для фантастического обогащения мошенников. Например, только по официальным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 году общий объем мировой торговли поддельными лекарственными средствами достиг 4,4 млрд долларов.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения, вред, причиненный пациентам в результате применения некачественных или поддельных лекарств, сложно оценить. Чаще всего продукт бывает не опасен для здоровья, однако не имеет и терапевтических свойств. Однако употребление некоторых препаратов может причинить здоровью пациента серьезный вред или даже стать причиной его смерти.

При этом даже если вакцина не поддельная, она может не соответствовать стандартам качества из-за нарушения технологии ее производства, а также правил хранения или транспортировки. К примеру, доставка вакцины от COVID-19, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, должна осуществляться в особых условиях – при низких и даже сверхнизких температурах.

С началом вакцинации специалисты ВОЗ обнаружили в интернете несколько средств, выдаваемых за вакцину от COVID-19. Во всех этих случаях распространение препаратов было предотвращено, и причин для беспокойства пока нет. Однако в любом случае следует помнить, что вакцинация от коронавируса производится только медицинскими учреждениями, по специально утвержденной схеме. Только при этом исключается риск оказаться привитым поддельной вакциной.

Напомним, полиция Литвы также предупреждала о появлении на нашем рынке продавцов «вакцин». И заверила, что все они будут привлечены к ответственности.