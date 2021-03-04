Вакцинация: на свете есть не только коронавирус

На фоне пандемии коронавируса и вакцинации от него Минздрав призывает не забывать о том, что на свете существуют и другие болезни. И от них тоже следует прививаться.

Тенденции вакцинации против других болезней вызывают беспокойство, поскольку ее масштабы значительно сокращаются.

Напоминаем, что существует перечень профессий, при которых следует обязательно пройти вакцинацию от таких болезней, как: столбняк, гепатит А и В, клещевой энцефалит, бешенство, брюшной тиф, полиомиелит, холера и менингококковые инфекции.

Вакцинация для представителей определенных профессий проходит за счет работодателей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.