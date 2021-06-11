Вакцинация Pfizer-BioNTech теперь возможна без регистрации

Вакцинация в Вильнюсе получила новый виток. Теперь все желающие привиться первой дозой препарата Pfizer-BioNTech смогут сделать это без регистрации ежедневно с 12:00 до 16:00. Для этого достаточно прибыть в центр вакцинации Litexpo и иметь при себе документ, подтверждающий личность. Вакцинация без регистрации продлится до тех пор, пока будут вакцины. Вместе с тем столичное самоуправление напоминает, что людям стоит ответственно подойти к планированию своего визита. Важно не попасть на солнцепёк и запастись водой, если вдруг придётся постоять в очереди. Напомним, что препаратом Pfizer-BioNTech могут прививаться все лица возрастной группы 16+.

В домах престарелых привиты должны быть абсолютно все

Специалисты берлинской клиники «Шарите» выяснили, почему в домах престарелых до сих пор происходят вспышки коронавируса несмотря на то, что их постояльцы уже дважды привиты. Дело в том, что иммунная система пожилых людей реагирует на прививку менее активно, чем у молодых. Поэтому важно, чтобы вакцинацию прошли также сотрудники и посетители домов престарелых.

Совсем скоро в ЕС появится единый прививочный сертификат

Европарламент дал зелёный свет введению в ЕС единых прививочных сертификатов, которые должны будут облегчить поездки внутри ЕС. Большинство евродепутатов поддержали инициативу, теперь она должна быть одобрена странами-членами ЕС. Ожидается, что это произойдёт до конца недели. На 1 июля запланирован запуск интернет-платформы для проверки электронных «ковид-сертификатов». Они будут содержать данные об иммунитете владельца к коронавирусу или отрицательном результате теста. Ряд стран ЕС уже начали выпуск таких документов для своих жителей.

Коронавирус выявлен у игроков сборных Швеции и Испании

Менее чем за пару дней до начала чемпионата Европы по футболу коронавирус выявлен у игроков сборных Швеции и Испании. Матч этих команд должен состояться в Севилье 14 июня. У испанцев заразились Серхио Бускетс и Диего Льоренте, у шведов – Дейян Кулусевски и Маттиас Сванберг. Согласно специально разработанному регламенту УЕФА, команды-участницы чемпионата вправе проводить матчи до тех пор, пока в их составе находятся 13 футболистов, включая вратаря, с отрицательным тестом. Вместо инфицированных игроков можно вызвать подмогу, при этом исключив из состава аналогичное число футболистов. Если по вине какой-либо из команд матч придётся отменить, ей засчитают техническое поражение со счетом 0:3.